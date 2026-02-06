Россиян предупредили о «гниении мозга» из-за одной привычки

Длительный просмотр коротких роликов в социальных сетях разрушителен для здоровья психики и мозга, заявила клинический психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Свинцова.Свинцова рассказала, что привычка бесконтрольно смотреть видео в соцсетях создает серьезную нагрузку на мозг человека, провоцирует его «гниение» и формирует психологическую зависимость. «Соцсети стимулируют повышенную выработку гормонов удовольствия, что нарушает работу областей мозга, отвечающих за эмоции, внимание и принятие решений, а также влияет на процесс многозадачности. Частая смена деятельности в интернете ухудшает способность мозга фильтровать помехи и запоминать информацию», — объяснила психолог.Кроме того, по словам Свинцовой, чем больше времени человек проводит в социальных сетях, тем выше у него риск развития депрессии и других психических расстройств. Также социальные сети могут делать людей более несчастными и снижать их качество жизни из-за чувства зависти, возникающего при просмотре чужого контента.Чтобы избежать подобных проблем, психолог рекомендовала время от времени проводить частичную «цифровую детоксикацию».

