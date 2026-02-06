Диетолог обозначила безвредную для веса порцию блинов

Чтобы не потолстеть на Масленичной неделе, можно есть не больше двух-четырех блинов в день. Подробнее о влиянии этого блюда на вес рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга ЯмиловаПо словам специалиста, традиция заключается в том, что блины едят всю неделю, но очень важно соблюдать меру. «Не стоит объедаться и включать блины в каждый прием пищи на протяжении недели», — отметила Ямилова.Допустимая порция для здорового человека — примерно 100-250 граммов в сутки, без начинки, что эквивалентно двум-четырем блинам. Диетолог отметила, что также важно обратить внимание на состав теста, из которого они готовятся. Можно попробовать заменить часть муки высшего сорта на цельнозерновую, а также сократить количество сахара в рецепте или совсем обойтись без него.При этом эксперт советует использовать маложирные молочные продукты, а жарить блинчики не на масле. Лучшим способом без вреда для веса будет выпекание на антипригарной сковороде. В качестве начинки можно добавить свежие или замороженные фрукты и ягоды, творог, овощи и зелень, маложирные сорта мяса и птицы, а также рыбу.Масленичная неделя в 2026 году будет проходить с 16 по 22 февраля.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки