Выявлены два новых вируса животных, потенциально глобально угрожающих людям
Исследователи предупреждают, что вирус гриппа D и собачий коронавирус все чаще передаются от животных к человеку.
В журнале Emerging Infectious Diseases исследователи предупреждают о том, что мониторинг этих вирусов отстает. Это создает опасное «слепое пятно», поскольку оба вируса демонстрируют признаки возможной адаптации для более широкого распространения среди населения.
В научно-исследовательском проекте приняли участие ученые из университетов Техаса, Флориды и Кентукки, а также из Университета штата Огайо.
«Наш обзор литературы показывает, что эти два вируса представляют угрозу для здоровья человека в плане респираторных заболеваний, однако для предотвращения заражения этими вирусами практически ничего не было сделано», — заявил соавтор исследвоания профессор Джон Ледники из Университета Флориды в Гейнсвилле.
С момента своего обнаружения в 2011 году вирус гриппа D поразил многие виды домашнего скота и диких животных, включая свиней, коров, домашнюю птицу и оленей. Считается, что он способствует развитию респираторных заболеваний у крупного рогатого скота, обходясь американской животноводческой отрасли примерно в 1 миллиард долларов ежегодно.
Но вирус больше не ограничивается животными.
Исследования показывают, что до 97% работников животноводческих хозяйств в Колорадо и Флориде имеют антитела к вирусу, что означает, что они подверглись воздействию вируса.
Хотя эти случаи заражения людей пока не вызывают симптомов заболевания, ученые говорят, что вирус готов к быстрой эволюции.
Недавно обнаруженный в Китае специфический штамм вируса гриппа D уже приобрел способность передаваться от человека к человеку.
«Если эти вирусы приобретут способность легко передаваться от человека к человеку, они могут вызывать эпидемии или пандемии, поскольку у большинства людей не будет к ним иммунитета», — предупредил Ледницкий.
В поле зрения ученых также находится второй вирус — CCoV, собачий коронавирус.
В отличие от SARS CoV2, вируса, вызывающего COVID-19, собачий коронавирус обычно вызывает у собак проблемы с желудком. Но появляются новые штаммы, поражающие дыхательную систему человека.
Случаи заболевания были задокументированы в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и даже Арканзасе. В некоторых случаях в Юго-Восточной Азии вирус был связан с пациентами, госпитализированными с пневмонией.
Поскольку в больницах не проводят плановые тесты на коронавирус у собак, истинное число случаев заболевания среди людей неизвестно.
Исследователи подчеркивают, что отсутствие надежных методов диагностики и вакцин делает эти патогены серьезной угрозой для общественного здравоохранения.
Они пришли к выводу, что даже имеющиеся ограниченные данные вызывают опасения, и необходимы дополнительные диагностические тесты, а также более совершенные системы эпидемиологического надзора и контрмеры.
