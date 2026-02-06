Выявлены два новых вируса животных, потенциально глобально угрожающих людям

Эксперты по инфекционным заболеваниям бьют тревогу по поводу двух патогенов у животных, которые потенциально могут спровоцировать следующий крупный кризис в области здравоохранения.Исследователи предупреждают, что вирус гриппа D и собачий коронавирус все чаще передаются от животных к человеку.В журнале Emerging Infectious Diseases исследователи предупреждают о том, что мониторинг этих вирусов отстает. Это создает опасное «слепое пятно», поскольку оба вируса демонстрируют признаки возможной адаптации для более широкого распространения среди населения.В научно-исследовательском проекте приняли участие ученые из университетов Техаса, Флориды и Кентукки, а также из Университета штата Огайо.«Наш обзор литературы показывает, что эти два вируса представляют угрозу для здоровья человека в плане респираторных заболеваний, однако для предотвращения заражения этими вирусами практически ничего не было сделано», — заявил соавтор исследвоания профессор Джон Ледники из Университета Флориды в Гейнсвилле.С момента своего обнаружения в 2011 году вирус гриппа D поразил многие виды домашнего скота и диких животных, включая свиней, коров, домашнюю птицу и оленей. Считается, что он способствует развитию респираторных заболеваний у крупного рогатого скота, обходясь американской животноводческой отрасли примерно в 1 миллиард долларов ежегодно.Но вирус больше не ограничивается животными.Исследования показывают, что до 97% работников животноводческих хозяйств в Колорадо и Флориде имеют антитела к вирусу, что означает, что они подверглись воздействию вируса.Хотя эти случаи заражения людей пока не вызывают симптомов заболевания, ученые говорят, что вирус готов к быстрой эволюции.Недавно обнаруженный в Китае специфический штамм вируса гриппа D уже приобрел способность передаваться от человека к человеку.«Если эти вирусы приобретут способность легко передаваться от человека к человеку, они могут вызывать эпидемии или пандемии, поскольку у большинства людей не будет к ним иммунитета», — предупредил Ледницкий.В поле зрения ученых также находится второй вирус — CCoV, собачий коронавирус.В отличие от SARS CoV2, вируса, вызывающего COVID-19, собачий коронавирус обычно вызывает у собак проблемы с желудком. Но появляются новые штаммы, поражающие дыхательную систему человека.Случаи заболевания были задокументированы в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и даже Арканзасе. В некоторых случаях в Юго-Восточной Азии вирус был связан с пациентами, госпитализированными с пневмонией.Поскольку в больницах не проводят плановые тесты на коронавирус у собак, истинное число случаев заболевания среди людей неизвестно.Исследователи подчеркивают, что отсутствие надежных методов диагностики и вакцин делает эти патогены серьезной угрозой для общественного здравоохранения.Они пришли к выводу, что даже имеющиеся ограниченные данные вызывают опасения, и необходимы дополнительные диагностические тесты, а также более совершенные системы эпидемиологического надзора и контрмеры.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки