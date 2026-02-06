Эксперт Никифоров рассказал об опасности неправильного назначения антибиотиков

Самолечение или же неправильное назначение антибиотика приводят к появлению более устойчивых к ним штаммов бактерий, что впоследствии затрудняет разработку новых препаратов. Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров."Бактерии - отнюдь не глупые, у них есть системы, которые позволяют уходить из-под удара антибиотиков. И из-за самолечения, неправильного приема или неверного назначения антибиотика врачом те бактерии, которые не уничтожились, дадут потомство, которое уже будет к этому препарату устойчивым. То есть неадекватная терапия по времени, по дозировке и так далее плодит устойчивые штаммы. И формируется тенденция по увеличению числа таких опасных штаммов", - сказал он.Врач уточнил, что около 10 лет назад в год разрабатывалось порядка десятка препаратов антибактериального спектра. Тогда как теперь новый препарат создать довольно трудно из-за возникающей резистентности. Также в результате неправильного приема антибиотиков под удар попадает нормальная флора организма, что оказывает негативное влияние на здоровье.Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал распространенный подход, когда антибиотики в лечении используются без достаточных на то оснований."Потому что антибиотики применяют где надо и где не надо, - заметил Путин. - Самое простое - это человек закашлял - сразу".

