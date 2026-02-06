NOA: средиземноморская диета может помочь снизить риск инсульта

Согласно новому исследованию, люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, могут снизить риск инсульта.В целом, по данным исследователей, опубликованным в журнале Neurology Open Access, у женщин, которые наиболее строго придерживались режима питания, напоминающего средиземноморскую диету, риск инсульта любого типа был на 18% ниже.Исследование показало, что у них, в частности, риск инсультов, вызванных тромбами (ишемических), был на 16% ниже, а риск инсультов, вызванных кровоизлиянием в мозг (геморрагических), — на 25% ниже.«Наши результаты подтверждают растущее количество доказательств того, что здоровое питание имеет решающее значение для профилактики инсульта», — сказала профессор София Ван из Комплексного онкологического центра City of Hope в Дуарте, штат Калифорния. «Нам было особенно интересно узнать, что это открытие относится к геморрагическому инсульту, поскольку лишь немногие крупные исследования изучали этот тип инсульта».Для исследования ученые проанализировали данные долгосрочного исследования учителей Калифорнии, в котором приняли участие более 133 000 женщин-преподавателей и администраторов.Состояние здоровья женщин отслеживалось с 1995 года, и все они заполнили подробную анкету о питании при поступлении в исследование.Исследователи утверждают, что средиземноморская диета основана на употреблении большого количества свежих фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, семян, орехов, бобовых и оливкового масла.Рыбу и морепродукты следует употреблять не реже двух раз в неделю, а молочные продукты и нежирные белки – ежедневно в меньших порциях. Диета предполагает минимальное потребление красного мяса и переработанных продуктов, а также отказ от сладких напитков.Каждой женщине выставлялся балл от 0 до 9 в зависимости от того, насколько точно ее режим питания соответствовал рекомендациям средиземноморской диеты.Примерно 30% женщин получили оценку от 6 до 9 и были отнесены к группе с наибольшей приверженностью диете. С другой стороны, 13% получили оценку от 0 до 2.В течение среднего периода наблюдения в 21 год среди всех женщин произошло почти 4100 инсультов.Среди 31 638 человек в группе с самым высоким риском ишемического инсульта было зарегистрировано 1058 случаев, вызванных тромбом, блокирующим кровоток к мозгу, по сравнению с 395 случаями среди 13 204 человек в группе с самым низким риском.В группе с наивысшим баллом было зарегистрировано 211 случаев геморрагического инсульта, вызванного кровоизлиянием в мозг, по сравнению с 91 случаем в группе с самым низким баллом.Даже после учета других факторов риска исследователи обнаружили, что средиземноморская диета существенно влияет на риск инсульта у женщин.«Инсульт является одной из ведущих причин смерти и инвалидности, поэтому отрадно думать, что улучшение нашего питания может снизить риск этого разрушительного заболевания», — сказала Ван. «Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих выводов и для понимания механизмов, лежащих в их основе, чтобы мы могли определить новые способы профилактики инсульта».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки