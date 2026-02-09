Испытывающим проблемы с желудком после кофе россиянам дали совет
По словам Вялова, если желудочно-кишечный тракт полностью здоров, то он без негативных последствий воспринимает любые продукты и напитки. В том числе речь идет и о кофе, подчеркнул врач.
Он призвал людей, испытывающих после употребления этого напитка изжогу, боль и другие неприятные симптомы, воспринимать их как сигнал организма о наличии скрытой проблемы в пищеварительной системе, которая требует внимания. По словам Вялова, в этом случае нужно задуматься о комплексном лечении желудочно-кишечного тракта.
Иллюстрация к статье:
