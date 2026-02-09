PNE: Пассивный образ жизни признали мощным усилителем стресса

Малоподвижный образ жизни ускоряет накопление возрастного стресса к 40-45 годам. Затормозить данный процесс может регулярная физическая активность, даже если раньше человек не занимался спортом. Таков вывод ученых из Университета Оулу, исследование которых опубликовали в журнале Psychoneuroendocrinology (PNE).Авторами была изучена связь между физической активностью во взрослом возрасте и аллостатической нагрузкой. Последний термин отражает суммарный физиологический «износ» организма, возникающий на фоне хронического стресса.В исследование вошли участники когорты новорожденных Северной Финляндии 1966 года, наблюдение за ними длилось с раннего взрослого возраста до 46 лет.Физическую активность учёные сопоставили с рекомендациями ВОЗ, такими как необходимость не менее 150 минут умеренной или интенсивной нагрузки в неделю. Испытуемые рассказывали, как часто они выполняли упражнения, которые вызывают одышку и учащенное сердцебиение. На основании этих данных участников проекта поделили на четыре группы: стабильно активные, постоянно малоподвижные, увеличившие активность и снизившие ее со временем.Исследование показало: у тех, кто сохранял малую подвижность на протяжении многих лет, к 46 годам фиксировали более высокий уровень аллостатической нагрузки. А у участников, сохранивших постоянную физическую активность или начавших больше двигаться к среднему возрасту, не отмечалось дополнительного накопления биологического стресса.По словам авторов, решающую роль играла не разовая интенсивная нагрузка, а постоянство привычки. Даже если человек долгое время вёл сидячий образ жизни, но затем возвращался к регулярному движению, у него сохранялась способность снижать стрессовую нагрузку.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки