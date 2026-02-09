Новый подход к лечению панических атак предложили учёные

Бразильским учёным удалось выяснить, что краткие интенсивные интервальные тренировки способны стать продуктивным дополнением к традиционной когнитивно-поведенческой терапии при терапии панического расстройства. Результаты 12-недельного проекта, в котором были задействованы 102 пациента, опубликовали в международном журнале Frontiers in Psychiatry.Панической атакой называют внезапный приступ острого страха, что сопровождается учащённым пульсом, одышкой, потливостью и болями в груди. По данным статистики, с таким состоянием хоть раз в жизни сталкивался каждый десятый человек. Обычный подход к терапии панических атак сочетает когнитивно-поведенческую терапию (КПТ) и медикаменты. Один из традиционных методов КПТ – это интероцептивная экспозиция, заключающаяся в постепенном привыкании к симптомам паники в спокойной обстановке под наблюдением специалистов.Группой экспертов медицинского факультета бразильского Университета Сан-Паулу проведено рандомизированное исследование, где были сравнены два подхода к интероцептивной экспозиции. На протяжении 12 недель 102 взрослых пациента с официально установленным паническим расстройством разделили на две группы. Все испытуемые занимались три раза в неделю без использования лекарственных препаратов.Первой группе было предписано выполнять краткие интенсивные интервальные тренировки: сначала разминка, затем 15 минут ходьбы и от одного до шести 30-секундных сеансов бега с чередованием 4,5 минуты активного восстановления, а в завершение занятия - ещё 15 минут ходьбы. Участники второй группы были заняты классической релаксационной терапией, то есть, прибегали к последовательному напряжению и расслаблению отдельных групп мышц.Эффективность методик оценивали по шкале панических атак и агорафобии (PAS), также эксперты проводили опросники тревожности и депрессии. Оценкой занимался психиатр, которого не посвящали в то, какую программу проходил конкретный пациент. Выяснилось, что в обеих группах отмечалось улучшение состояния, но в коллективе с интервальными тренировками уменьшение тяжести симптомов, частоты атак и «градуса» тревожности было более выраженно. Позитивный эффект сохранялся не менее 24 недель по завершении программы.Исследователи дополняют, что напряжённые упражнения отзываются физиологическими реакциями, похожими на симптомы панической атаки (одышка и учащённое сердцебиение), а это помогает пациенту в безопасных условиях научиться воспринимать их как не опасные.Данная методика не предусматривает пребывания в клинике, можно заниматься дома. К тому же, её плюсом является высокая вовлечённость в процесс в сравнении с традиционной релаксационной терапией.

