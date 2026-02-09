Врач Тарасова: круассаны, белый рис и сметана повышают опасный холестерин

Три группы продуктов повышают уровень «плохого» холестерина в крови, что может привести к смертельно опасному атеросклерозу сосудов, рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.«Первая группа — трансжиры (гидрогенизированные жиры), это искусственно модифицированные растительные масла, которые становятся твердыми. Это абсолютный лидер по вредности. Они не только повышают ЛПНП (липопротеины низкой плотности), но и снижают ЛПВП (липопротеины высокой плотности) и вызывают системное воспаление, повреждающее сосуды. В группу входят маргарины, спреды, дешевая выпечка (печенье, круассаны), картофель фри, чипсы, продукты во фритюре, некоторые виды попкорна и конфет. Читайте этикетки: "частично гидрогенизированные жиры" — это сигнал опасности», — рассказала врач.Вторая группа — насыщенные жиры, однако они опасны при избыточном потреблении. Они стимулируют печень производить больше собственного холестерина.«Источники — жирные сорта красного мяса (свинина, баранина, говяжья грудинка), сало, сливочное масло, пальмовое и кокосовое масло, жирные молочные продукты (сыры >30%, сливки, сметана). Но полностью исключать их не нужно (они участвуют в синтезе гормонов), но их доля не должна превышать 7–10% от суточной калорийности», – объяснила доктор.Наконец, последняя группа — это продукты, богатые легкоусвояемыми углеводами и добавленным сахаром.«Прямого холестерина в них нет. Но их избыток приводит к резким скачкам инсулина. Инсулин активирует ключевой фермент синтеза холестерина в печени — ГМГ-КоА-редуктазу. Кроме того, излишки глюкозы печень превращает в триглицериды. Источники: сахар, сладкие газировки, пакетированные соки, выпечка из белой муки, белый рис, сладости», — заключила доктор.

