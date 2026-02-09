Употребление кофе сразу после приготовления связано с высоким риском рака

Врачи предупреждают любителей кофе об опасности употребления свежеприготовленного напитка, не остывшего до определенной температуры.Исследование онкологов, представляющих Тегеранский университет медицинских наук, показало: привычка употреблять кофе сразу после приготовления ассоциируется с высоким риском рака.«Употребление кофе, приготовленного на разогретой до 90–95 градусов воде, может вызвать ожоги чувствительных клеток слизистой пищевода и повысить риск развития рака вдвое», - констатировали научные специалисты.К выводу об опасности питья горячего свежеприготовленного кофе пришли также британские научные специалисты. Ими были проверены пищевые привычки 500 тысяч человек. Ученые убедились: любители горячего кофе подвергают себя повышенному риску злокачественных опухолей.«У людей, которые предпочитали пить горячий кофе (70 градусов и выше), риск развития рака пищевода был увеличен в 5,5 раза», - сказала о результатах проекта врач Дебора Ли.По словам медика, прием такого напитка способствует возникновению гастроэзофагеального рефлюкса, при котором ослабляется барьер между желудком и пищеводом, из-за чего желудочная кислота проникает в пищевод, способствуя раздражению и эрозии его слизистой оболочки. Следствием этого может стать воспалительный процесс, способный привести к возникновению опухоли.«После приготовления кофе или чая необходимо подождать, пока температура напитка не снизится до 60 градусов», - резюмировал журнал International Journal of Cancer.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки