Медитация может изменить мозг: новые данные о нейронных связях

Медитация может не только успокаивать ум, но и изменять активность мозга, увеличивая количество нейронных связей. Недавнее исследование, проведенное под руководством нейрофизиолога Аннализы Паскареллы из Итальянского национального исследовательского совета, показало, что медитация может привести к состоянию, известному в англоязычной психологии как «критичность мозга». В нем нейронные связи находятся на оптимальном уровне для умственной активности и функционирования.Исследование использовало магнитоэнцефалографию (МЭГ) для измерения мозговой активности у 12 монахов, которые практикуют медитацию более 15 000 часов. Монахи были из монастыря Сантачиттарама в Италии, принадлежащего к тайской лесной традиции буддизма тхеравады. Участники исследовали два типа медитации: саматха, которая фокусирует внимание на конкретном объекте, и випассана, направленная на осознание текущего момента и свободное течение мыслей.При анализе данных выяснилось, что саматха активирует более стабильные нейронные связи, улучшая концентрацию. В то же время випассана приближала практикующих к «критическому состоянию мозга» — термину, взятому из статистической физики, который описывает оптимальный баланс между хаосом и порядком в нейронной активности. Это состояние позволяет мозгу быть гибким и внимательным, эффективно обрабатывать информацию и адаптироваться к изменениям.«Когда нейронные сети стабильны и гибки одновременно, это оптимизирует возможности мозга для обучения и быстрого реагирования», — пояснил Карим Джерби, ведущий автор исследования.Кроме того, исследование показало, что саматха может активировать сенсорные сети, помогая сосредоточиться на ощущениях, таких как дыхание. В отличие от этого, випассана снижала активность гамма-колебаний мозга, что указывает на уменьшение восприятия внешних стимулов и усиление концентрации на внутренних переживаниях. Эти результаты не совпадают с предыдущими исследованиями, где наблюдалось увеличение гамма-активности.Также было замечено, что более опытные медитаторы показывают меньшую разницу между медитативным состоянием и состоянием покоя, что свидетельствует о глубоком влиянии медитации на мозг. Однако в других исследованиях были зафиксированы и негативные побочные эффекты медитации в случае некоторых изначальных особенностей психики, такие как тревога, депрессия и даже бред, что остается слабо изученной стороной практики.Хотя результаты этого исследования дают более четкое представление о том, как медитация влияет на мозг, изменения эти все еще плохо изучены, и медитация не является панацеей и требует осторожности, отмечают авторы. Дальнейшие исследования помогут глубже понять влияние медитации на когнитивные и эмоциональные процессы.

