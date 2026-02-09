Врач Боршевецкий перечислил вредные для почек продукты

Некоторые полезные растительные продукты содержат вещества оксалаты, способные навредить здоровью почек, – об этом предупредил в интервью уролог и андролог Александр Боршевецкий.В интервью медика прозвучало предупреждение о том, что большое количество употребляемой растительной пищи может оказаться вредным для почек.«Чрезмерное потребление в пищу щавеля, свеклы, шпината, ревеня, грибов, земляники, груш, крыжовника, фасоли за счет содержащихся в них оксалатов может приводить к развитию мочекаменной болезни», - заметил Боршевецкий, беседуя с «Газетой.Ru».Кроме того, сообщил уролог, употребление соевых бобов и продуктов на основе сои, а также ягод клюквы и брусники может поспособствовать тому, что в почках появятся уратные камни. Предупредил Боршевецкий и о химикатах, содержащихся в ранних арбузах, парниковых помидорах и огурцах. Эти вещества помогают растениям быстрее созревать. Эксперт уточнил что при частом потреблении продуктов, которые их содержат, можно навредить здоровью.Перечисляя вредные для почек продукты, Боршевецкий акцентировал внимание на недопустимости употребления большого количества соли.«Значительно ухудшает работу почек злоупотребление алкоголем, газированной водой, кофе, продуктами фаст-фуда», - дополнил врач.

