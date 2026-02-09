Ранние признаки болезни Паркинсона могут быть скрыты в крови

Согласно новому исследованию процессов восстановления ДНК и клеточного стресса, простой анализ крови в будущем сможет выявлять самые ранние признаки болезни Паркинсона за годы до появления более заметных симптомов.Ранее уже была установлена связь между процессами, посредством которых клетки восстанавливают свою ДНК и адаптируются к стрессу, и болезнью Паркинсона. В данном исследовании ученые выявили биомаркеры этих механизмов в крови у людей с ранней стадией болезни Паркинсона, которая может длиться до 20 лет, прежде чем проявятся основные симптомы.Согласно исследователям из Технологического университета Чалмерса в Швеции и Университета Осло в Норвегии, полученные результаты могут способствовать разработке новых методов выявления болезни Паркинсона на ранней стадии и, возможно, поиску способов предотвращения ее развития.«Мы выявили биомаркеры, которые, вероятно, отражают некоторые ранние биологические процессы заболевания, и показали, что их можно измерить в крови», — говорит Анникка Полстер, биостатистик из Университета Осло. «Это открывает путь для широкомасштабных скрининговых тестов с использованием образцов крови: экономически эффективного и легкодоступного метода».По мере прогрессирования болезни Паркинсона гибель нейронов, вырабатывающих дофамин, приводит к снижению двигательных функций, ухудшению мышления и памяти. В последние годы исследования показали, что причиной этих повреждений может быть снижение устойчивости клеток и проблемы с поддержанием целостности ДНК.В течение трех лет исследователи отслеживали экспрессию генов в образцах крови у 188 здоровых участников контрольной группы, 393 человек с полностью развитой болезнью Паркинсона и 58 человек с продромальной стадией болезни Паркинсона — стадией, когда заболевание только начинает развиваться в головном мозге.В ходе исследования, путем сравнения образцов из трех групп, было показано, что вариации в генах, связанных с восстановлением ДНК и реакцией клеток на стресс, а также их влияние на клетки крови, позволяют с высокой точностью, в некоторых случаях до 91 процента, отличать здоровых людей от людей с продромальной стадией болезни Паркинсона.Примечательно, что маркеры клеточного стресса не были обнаружены в крови людей с полностью развившейся болезнью Паркинсона. Создается впечатление, что начальные стадии болезни Паркинсона запускают в клетках аварийное состояние, которое в конечном итоге преодолевается болезнью.«Это означает, что мы обнаружили важный временной промежуток, в течение которого заболевание можно выявить до появления двигательных симптомов, вызванных повреждением нервов в головном мозге», — говорит Полстер. «Тот факт, что эти закономерности проявляются только на ранней стадии и перестают активироваться при дальнейшем прогрессировании заболевания, также делает интересным изучение механизмов для поиска будущих методов лечения».Как только начинают проявляться классические проблемы с контролем движений и тремор, характерные для болезни Паркинсона, мозгу уже нанесен значительный ущерб. Предварительные обследования позволили бы начать лечение и оказать поддержку раньше.Исследователи предполагают, что на разработку подобного анализа крови может потребоваться около пяти лет, но по сравнению со сканированием мозга и другими методами скрининга болезни Паркинсона, взятие образца крови — это простая, быстрая и несложная процедура, и это не единственный разрабатываемый анализ крови.В настоящее время более 10 миллионов человек во всем мире страдают от болезни Паркинсона, и лекарства от нее пока нет. Лучший шанс изменить ситуацию, возможно, заключается в выявлении заболевания задолго до того, как оно сможет развиться.«К тому времени, когда появляются двигательные симптомы болезни Паркинсона, 50-80 процентов соответствующих клеток головного мозга часто уже повреждены или исчезли», — говорит Даниш Анвер, системный биолог из Технологического университета Чалмерса. «Это исследование является важным шагом на пути к раннему выявлению заболевания и предотвращению его прогрессирования до того, как оно зайдет так далеко».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки