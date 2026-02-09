Ранние признаки болезни Паркинсона могут быть скрыты в крови
Ранее уже была установлена связь между процессами, посредством которых клетки восстанавливают свою ДНК и адаптируются к стрессу, и болезнью Паркинсона. В данном исследовании ученые выявили биомаркеры этих механизмов в крови у людей с ранней стадией болезни Паркинсона, которая может длиться до 20 лет, прежде чем проявятся основные симптомы.
Согласно исследователям из Технологического университета Чалмерса в Швеции и Университета Осло в Норвегии, полученные результаты могут способствовать разработке новых методов выявления болезни Паркинсона на ранней стадии и, возможно, поиску способов предотвращения ее развития.
«Мы выявили биомаркеры, которые, вероятно, отражают некоторые ранние биологические процессы заболевания, и показали, что их можно измерить в крови», — говорит Анникка Полстер, биостатистик из Университета Осло. «Это открывает путь для широкомасштабных скрининговых тестов с использованием образцов крови: экономически эффективного и легкодоступного метода».
По мере прогрессирования болезни Паркинсона гибель нейронов, вырабатывающих дофамин, приводит к снижению двигательных функций, ухудшению мышления и памяти. В последние годы исследования показали, что причиной этих повреждений может быть снижение устойчивости клеток и проблемы с поддержанием целостности ДНК.
В течение трех лет исследователи отслеживали экспрессию генов в образцах крови у 188 здоровых участников контрольной группы, 393 человек с полностью развитой болезнью Паркинсона и 58 человек с продромальной стадией болезни Паркинсона — стадией, когда заболевание только начинает развиваться в головном мозге.
В ходе исследования, путем сравнения образцов из трех групп, было показано, что вариации в генах, связанных с восстановлением ДНК и реакцией клеток на стресс, а также их влияние на клетки крови, позволяют с высокой точностью, в некоторых случаях до 91 процента, отличать здоровых людей от людей с продромальной стадией болезни Паркинсона.
Примечательно, что маркеры клеточного стресса не были обнаружены в крови людей с полностью развившейся болезнью Паркинсона. Создается впечатление, что начальные стадии болезни Паркинсона запускают в клетках аварийное состояние, которое в конечном итоге преодолевается болезнью.
«Это означает, что мы обнаружили важный временной промежуток, в течение которого заболевание можно выявить до появления двигательных симптомов, вызванных повреждением нервов в головном мозге», — говорит Полстер. «Тот факт, что эти закономерности проявляются только на ранней стадии и перестают активироваться при дальнейшем прогрессировании заболевания, также делает интересным изучение механизмов для поиска будущих методов лечения».
Как только начинают проявляться классические проблемы с контролем движений и тремор, характерные для болезни Паркинсона, мозгу уже нанесен значительный ущерб. Предварительные обследования позволили бы начать лечение и оказать поддержку раньше.
Исследователи предполагают, что на разработку подобного анализа крови может потребоваться около пяти лет, но по сравнению со сканированием мозга и другими методами скрининга болезни Паркинсона, взятие образца крови — это простая, быстрая и несложная процедура, и это не единственный разрабатываемый анализ крови.
В настоящее время более 10 миллионов человек во всем мире страдают от болезни Паркинсона, и лекарства от нее пока нет. Лучший шанс изменить ситуацию, возможно, заключается в выявлении заболевания задолго до того, как оно сможет развиться.
«К тому времени, когда появляются двигательные симптомы болезни Паркинсона, 50-80 процентов соответствующих клеток головного мозга часто уже повреждены или исчезли», — говорит Даниш Анвер, системный биолог из Технологического университета Чалмерса. «Это исследование является важным шагом на пути к раннему выявлению заболевания и предотвращению его прогрессирования до того, как оно зайдет так далеко».
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Неврология
Добавить комментарий