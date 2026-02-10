Учёные раскрыли главный секрет долголетия

Гены влияют на продолжительность жизни гораздо сильнее, чем принято считать. Если раньше считалось, что наследственность определяет лишь 20–25% продолжительности жизни, то теперь учёные говорят уже о 50–55%.Дело в том, что раньше люди часто умирали от внешних причин: инфекций, несчастных случаев, войн. Сегодня в развитых странах большинство умирает от возрастных болезней — деменции, болезней сердца, рака. И вот здесь роль генетики становится гораздо заметнее.Это не значит, что гены стали «сильнее» или важнее, это свдетельствует о том, что улучшились условия жизни, медицина и питание, отмечают эксперты. Когда убираются внешние угрозы, на первый план выходят внутренние — те самые, на которые сильно влияет генетика.Учёные отмечают, что в современных условиях гены действительно играют большую роль в долголетии. Но даже с неидеальной генетикой можно прожить долго благодаря здоровому образу жизни.Идеальная формула долголетия — это хорошие гены, здоровые привычки и благоприятные условия.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки