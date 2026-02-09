Ежедневное пиво может довести до сердечной недостаточности

Кардиолог Вадим Жук сообщил о возможном развитии сердечной недостаточности вследствие ежедневного употребления пива.Врач заметил в интервью, что ежедневный прием пива часто не оценивается как что-то опасное, но подобное отношение к проблеме лишь говорит о том, что ее реальная тяжесть не осознается людьми.«Ежедневное потребление пива может привести к серьезным последствиям для сердечно-сосудистой системы», - сказал кардиолог Вадим Жук, беседуя с «Доктор Питер».Специалист подчеркнул, что даже малые дозы алкоголя, поступающие в организм, могут оказывает негативное действие на сердце, провоцировать развитие кардиологических нарушений.«У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности» - констатировал врач Жук.Также, добавил он, постоянное употребление пива может запускать аритмию, из-за которой повышается риск внезапной смерти. Помимо сердечной, рисует пострадать и эндокринная система организма. Последствиями эндокринных нарушений могут стать увеличение висцерального жира, ухудшение углеводного обмена, склонность к диабету второго типа.

