Ежедневное пиво может довести до сердечной недостаточности
Врач заметил в интервью, что ежедневный прием пива часто не оценивается как что-то опасное, но подобное отношение к проблеме лишь говорит о том, что ее реальная тяжесть не осознается людьми.
«Ежедневное потребление пива может привести к серьезным последствиям для сердечно-сосудистой системы», - сказал кардиолог Вадим Жук, беседуя с «Доктор Питер».
Специалист подчеркнул, что даже малые дозы алкоголя, поступающие в организм, могут оказывает негативное действие на сердце, провоцировать развитие кардиологических нарушений.
«У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности» - констатировал врач Жук.
Также, добавил он, постоянное употребление пива может запускать аритмию, из-за которой повышается риск внезапной смерти. Помимо сердечной, рисует пострадать и эндокринная система организма. Последствиями эндокринных нарушений могут стать увеличение висцерального жира, ухудшение углеводного обмена, склонность к диабету второго типа.
