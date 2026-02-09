Чеснок может снизить риск образования тромбов

Исследования показали, что чеснок приводит к значительному снижению агрегации тромбоцитов, об этом рассказала в интервью врач Дебора Ли.Медик проинформировала о пользе добавления чеснока в пищу для защиты от образования тромбов. Эти сгустки крови, возникающие в сосудах, закладывают основу для серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. Чеснок, по словам специалистки, действует подобно антикоагулянтам, растворяющим вредные тромбы.Дебора Ли добавила, что с употреблением чеснока связывают ряд полезных эффектов: в частности, овощ содействует снижению артериального давления, улучшает здоровье кишечника. Что касается его свойств антикоагулянта, врач отметила:«Исследования показали, что чеснок приводит к значительному снижению агрегации тромбоцитов, вследствие которой происходит их слипание и образование кровяного сгустка. Считается, что этот эффект связан с действием аджоена, серосодержащего фитосоединения, содержащегося в овоще».В свою очередь, по данным Archives of Internal Medicine (Архивы внутренней медицины), употребление чеснока является полезным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за его свойств снижать уровень холестерина и препятствовать свертыванию крови. Исследователи сообщили, что процесс, посредством которого тромбоциты прилипают друг к другу в местах повреждения сосудов с образованием сгустка, был значительно снижен после приема чеснока.Кому не нужно есть чеснок. Доктор Ли предупредила, что чеснок не следует принимать при разжижении крови или при увеличении склонности к кровотечениям. Кроме того, людям, принимающим лекарства, нужно учитывать, что чеснок способен взаимодействовать с некоторыми препаратами и менять их эффект.

