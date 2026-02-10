Эксперт Малинникова заявила, что вирус гриппа B не вызовет пандемию
"В отличие от вируса гриппа A, в котором мы чаще всего встречаемся, вирус гриппа B может вызывать эпидемические вспышки, даже эпидемии, но никогда не может вызывать пандемию. Более того, вирус гриппа B имеет некое отличие даже по своей структуре, по своему строению от вируса гриппа A. И именно благодаря тому, что у него немножко другое строение, вирус гриппа B не может так быстро преодолевать межвидовые барьеры, как это может сделать вирус гриппа A", - сказала Малинникова.
Она добавила, что, несмотря на это, вирус гриппа B может вызывать и тяжелое течение. Более того, вирус гриппа B чаще всего сопровождает вирус гриппа A.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий