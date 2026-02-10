Nutrients: Названы природные вещества, подавляющие рост раковых клеток
В ходе лабораторного эксперимента исследователями было изучено влияние куркумина и ресвератрола на клетки меланомы линии G361 и на нормальные меланоциты. Учеными оценивались уровень выживаемости клеток, уровень АТФ (показателя клеточной энергии), а также симптомы остановки клеточного деления и запрограммированной гибели. Самый существенный эффект наблюдали при параллельном воздействии обоих соединений на протяжении 48 часов.
В данных условиях жизнеспособность злокачественных клеток резко падала, как и уровень АТФ, что говорит о серьезном нарушении их энергетического обмена. Здоровые клетки кожи при этом были задеты намного меньше. Исследование также показало, что комбинация куркумина и ресвератрола способна усиливать процессы апоптоза и влиять на сигнальные пути, что связаны с выживанием опухолевых клеток.
Авторы акцентируют: их предложение не означает готового метода лечения меланомы. Но полученные данные говорят о перспективности новых исследований данной комбинации природных веществ как потенциального средства для другой противоопухолевой терапии.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Онкология
Добавить комментарий