Nutrients: Названы природные вещества, подавляющие рост раковых клеток

Группа ученых из южнокорейского Университета Сунчхонхян доказала, что комбинация куркумина и ресвератрола способна подавлять рост клеток меланомы заметно эффективнее, чем каждое из этих соединений в отдельности, при этом почти не повреждаются здоровые клетки кожи.В ходе лабораторного эксперимента исследователями было изучено влияние куркумина и ресвератрола на клетки меланомы линии G361 и на нормальные меланоциты. Учеными оценивались уровень выживаемости клеток, уровень АТФ (показателя клеточной энергии), а также симптомы остановки клеточного деления и запрограммированной гибели. Самый существенный эффект наблюдали при параллельном воздействии обоих соединений на протяжении 48 часов.В данных условиях жизнеспособность злокачественных клеток резко падала, как и уровень АТФ, что говорит о серьезном нарушении их энергетического обмена. Здоровые клетки кожи при этом были задеты намного меньше. Исследование также показало, что комбинация куркумина и ресвератрола способна усиливать процессы апоптоза и влиять на сигнальные пути, что связаны с выживанием опухолевых клеток.Авторы акцентируют: их предложение не означает готового метода лечения меланомы. Но полученные данные говорят о перспективности новых исследований данной комбинации природных веществ как потенциального средства для другой противоопухолевой терапии.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки