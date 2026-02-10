Неправильный прикус связан с риском потери зубов

Неправильный прикус, или окклюзия, — это состояние, при котором верхние и нижние зубы не смыкаются должным образом. Он может возникать по разным причинам, включая положение зубов и соотношение челюстей. Кривые зубы или неправильный прикус могут вызывать множество проблем, включая проблемы с речью и/или трудности с едой или правильной чисткой зубов. Однако многие не задумываются о том, как неправильный прикус или скученность зубов могут повлиять на здоровье других зубов во рту.Предыдущие исследования установили связь между определенными видами неправильного прикуса и потерей зубов. В частности, два вида неправильного прикуса — перекрестный прикус и открытый прикус — могут изменять распределение силы на другие зубы во рту при пережевывании пищи, что может влиять на риск потери зубов.Для изучения взаимосвязи между передним перекрестным прикусом или открытым прикусом и потерей зубов у взрослых в возрасте 40 лет и старше группа исследователей из Университета Тохоку разработала наблюдательное исследование. Результаты исследования были опубликованы в журнале Clinical Oral Investigations.Исследовательская группа собрала данные 17 349 взрослых в возрасте 40 лет и старше из проекта Tohoku Medical Megabank Project Community-Based Cohort Study и разделила их на четыре группы — нормальный прикус, передний открытый прикус, передний перекрестный прикус и комбинированный неправильный прикус — на основе измерений в полости рта. Затем группа определила, имеют ли пациенты ?19 оставшихся зубов и потерю зубов в задней части рта, чтобы оценить потенциальное влияние переднего перекрестного прикуса и открытого прикуса по сравнению с нормальным прикусом.«Используя один из крупнейших наборов данных, полученных на основе общей популяции, это исследование показывает, что передний перекрестный прикус связан с более высокой распространенностью потери зубов у взрослых. Наличие менее 20 зубов влияет на жевание, питание, хрупкость и ожидаемую продолжительность здоровой жизни; поэтому выявление этого риска важно для общественного здравоохранения», - говорит соавтор исследования Кенто Нумазаки из Высшей школы стоматологии Университета Тохоку. «Наши результаты показывают, что выравнивание прикуса, помимо кариеса и заболеваний десен, может быть связано с долговременным сохранением зубов. Это подчеркивает важность регулярных стоматологических осмотров и соответствующих ортодонтических обследований».В частности, исследование показало, что у взрослых с передним перекрестным прикусом (но не с передним открытым прикусом) наблюдалась более высокая вероятность потери зубов и в 1,14 раза более высокий риск потери коренных зубов после корректировки с учетом возраста, пола, гигиены полости рта, кариеса, заболеваний пародонта и образа жизни. Дальнейший анализ с учетом возрастных групп показал, что различия в сохранении коренных зубов между группами с разным окклюзионным прикусом были более выражены в старших возрастных группах.Напротив, у взрослых с передним открытым прикусом в исследовании наблюдалась более низкая частота потери задних зубов, что позволяет предположить, что различные формы переднего прикуса могут по-разному влиять на сохранение зубов.В исследовании использовалась одна из крупнейших когорт, основанных на данных общей популяции (Community-Based Cohort Study и Three-Generation Cohort Study)[??1], и оно впервые предоставляет четкие данные на уровне популяции, связывающие передний перекрестный прикус с потерей зубов. Опираясь на эти первоначальные результаты, исследовательская группа планирует продолжить изучение влияния переднего перекрестного прикуса на потерю зубов и здоровье полости рта за пределами Японии.«Следующим шагом станет проведение лонгитюдных исследований для лучшего понимания того, как происходит потеря зубов с течением времени у людей с передним перекрестным прикусом», — сказал Нумазаки. «В долгосрочной перспективе мы надеемся изучить, наблюдаются ли аналогичные закономерности, выявленные в Японии, и в других популяциях, возможно, в рамках будущих международных проектов».

