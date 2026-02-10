Диетолог Дианова рассказала о пользе хурмы для сердца и других органов
В интервью врача прозвучало утверждение о том, что состав хурмы отличается большим количеством клетчатки и различных микроэлементов, позитивно влияющих на организм. В частности, этот растительный продукт выделяется как очень богатый источник калия.
«В хурме отмечается большое количество щелочных валентностей – преобладание солей калия над другими. Калий положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы», - заявила диетолог, беседуя с «Вечерней Москвой».
Дианова добавила, что употребление хурмы также приносит пользу людям с проблемой задержки жидкости в тканях, а также при имеющихся почечных патологиях. Данному фрукту присущ мочегонный эффект.
Еще одно несомненное достоинство хурмы – это насыщенность витамином C и каротином (последний преобразуется в организме в витамин А). Обладая антиоксидантныым эффектом, оба вещества борются с воспалением, поддерживают иммунитет, помогают организму сопротивляться инфекциям.
