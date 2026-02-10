Описаны положительные изменения в организме во время объятий
По словам специалистов, во время объятий снижается уровень стресса. Это выражается в замедлении дыхания и частоты сердечных сокращений, а также снятии мышечного напряжения. Кроме того, в организме выделяется окситоцин, называемый гормоном привязанности.
Помимо окситоцина, повышается и уровень серотонина — гормона, который регулирует настроение, продолжили эксперты. Дополнительно во время объятий активируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление. Среди других плюсов объятий специалисты назвали укрепление чувства принадлежности и регуляцию сложных чувств и эмоций, таких как боль, печаль, страх.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий