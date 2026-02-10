Онкологов могут обязать информировать пациентов о сохранении фертильности
Парламентарий отметила, что химио- и лучевая терапия часто приводят к снижению или полной потере фертильности. При этом информирование о такой процедуре, как криоконсервация половых клеток, носит несистемный характер, и многие пациенты, победив болезнь, теряют шанс в будущем стать родителями.
"Прошу вас поручить рассмотреть возможность внесения изменений в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи по профилю "Онкология", закрепив за врачом-онкологом обязанность информирования пациента о возможности криоконсервации половых клеток перед началом лечения", — говорится в документе.
По словам Горячевой, к ней регулярно поступают обращения от людей, которые уже после лечения узнают, что могли бы сохранить возможность иметь детей, если бы получили эту информацию вовремя.
Иллюстрация к статье:
