Онкологов могут обязать информировать пациентов о сохранении фертильности

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с инициативой закрепить обязанность врачей-онкологов информировать пациентов о возможности сохранения половых клеток перед началом агрессивного лечения. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.Парламентарий отметила, что химио- и лучевая терапия часто приводят к снижению или полной потере фертильности. При этом информирование о такой процедуре, как криоконсервация половых клеток, носит несистемный характер, и многие пациенты, победив болезнь, теряют шанс в будущем стать родителями."Прошу вас поручить рассмотреть возможность внесения изменений в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи по профилю "Онкология", закрепив за врачом-онкологом обязанность информирования пациента о возможности криоконсервации половых клеток перед началом лечения", — говорится в документе.По словам Горячевой, к ней регулярно поступают обращения от людей, которые уже после лечения узнают, что могли бы сохранить возможность иметь детей, если бы получили эту информацию вовремя.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки