Назван способ оценить здоровье по состоянию ног
В первую очередь врач посоветовал визуально осмотреть ноги. Он уточнил, что незаживающие раны могут указывать на рак или плохое кровоснабжение. Также при слабом поступлении крови к ногам ступни или пальцы могут оставаться постоянно холодными. «Такое происходит, когда мелкие сосуды в ногах работают неправильно и ограничивают кровоток», — пояснил он.
Хан также назвал тревожными симптомами жжение или покалывание в ногах. По его словам, такое происходит при повреждении нервов из-за диабета или дефицита витамина B12. Кроме того, боль в подошве ног может быть связана с подошвенным фасциитом, стрессовым переломом или воспалением сухожилий: «Эти состояния дают острый, колющий болевой синдром, иногда будто камень в обуви», — пояснил Хан.
