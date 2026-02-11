Назван способ оценить здоровье по состоянию ног

Ощущения в ногах могут сигнализировать о серьезных заболеваниях задолго до появления других симптомов, считает врач общей практики Амир Хан.В первую очередь врач посоветовал визуально осмотреть ноги. Он уточнил, что незаживающие раны могут указывать на рак или плохое кровоснабжение. Также при слабом поступлении крови к ногам ступни или пальцы могут оставаться постоянно холодными. «Такое происходит, когда мелкие сосуды в ногах работают неправильно и ограничивают кровоток», — пояснил он.Хан также назвал тревожными симптомами жжение или покалывание в ногах. По его словам, такое происходит при повреждении нервов из-за диабета или дефицита витамина B12. Кроме того, боль в подошве ног может быть связана с подошвенным фасциитом, стрессовым переломом или воспалением сухожилий: «Эти состояния дают острый, колющий болевой синдром, иногда будто камень в обуви», — пояснил Хан.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки