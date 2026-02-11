Названа скрытая опасность бани

Привычка окунаться в ледяную купель или сугроб после бани может навредить здоровью, предупредил терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий ДемидикВрач объяснил, что в бане сосуды расширяются, артериальное давление снижается, сердцебиение учащается, а потоотделение повышается, что может привести к легкому обезвоживанию. Если после парилки резко перейти в ледяную купель, это станет мощным стрессом для организма, поскольку ему придется резко перестраиваться из режима перегрева в режим сильного холода.«Такой перепад температур — серьезное испытание даже для здорового, подготовленного и тренированного человека. Для обычного любителя или при проблемах со здоровьем это потенциально опасное занятие», — предупредил Демидик.По его словам, резкое погружение в ледяную купель после парилки может спровоцировать такие осложнения, как коронарный спазм, приступы ишемической болезни сердца, а также тяжелые аритмии, инфаркты и инсульты. Кроме того, из-за обезвоживания в бане кровь становится гуще, что повышает риск тромбообразования.Еще одним серьезным осложнением специалист назвал холодовый шок. «При резком погружении в купель возникает непроизвольный судорожный вдох. Человек вдыхает и замирает, не имея возможности совершить выдох. Происходит спазм дыхательных путей, появляется головокружение, что ведет к потере ориентации, а иногда и к потере сознания», — объяснил врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки