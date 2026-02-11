HuffPost: Фактор ускоренного старения сердца у женщин озвучила врач

Генетика – это фактор, определяющий продолжительность жизни и состояние здоровья на 30-40%. Но нельзя недооценивать и роль стресса как одного из главных факторов ускорения старения сердца у женщин. Об этом изданию HuffPost рассказала Сандра Эйфер, кардиохирург и сотрудник кафедры истории медицины и здравоохранения Института штата Калифорния.По словам эксперта, на всех нас постоянно давит необходимость соответствовать «стандартам», ожиданиям на работе и в семье. Далеко не все справляются с этим прессингом, часто он негативно отражается на здоровье сердца и мозга, провоцирует и сбои гормонального баланса организма. Особенно мощно хронический стресс влияет на женщин.Ряд физиологических особенностей позволяют женщинам жить дольше. Это две Х-хромосомы, длинные теломеры, более устойчивые митохондрии и сильная иммунная система. Но на женщин стрессовые факторы действуют сильнее, вызывая всплески артериального давления, усиление пульса и сбои гормонального фона.Врач уточняет, что генетика во многом определяет продолжительность жизни и состояние здоровья, ориентировочно на 30-40%. Примерно в 45 лет стартуют гормональные изменения, и происходит постепенное снижение защитного эффекта эстрогена (женского полового гормона). В 60 лет начинают явно проявляться последствия накопленного стресса.После 45 лет особенно важно заниматься сохранением психического здоровья: вести здоровый образ жизни. Одним из очень полезных для защиты сердца от стресса качеств является отказ от перфекционизма, рекомендует эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки