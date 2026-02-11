A&D: упражнение на скорость обработки информации снижает риск деменции на 25%

Простое упражнение на скорость обработки информации может снизить риск развития деменции на 25%. К такому выводу пришла международная команда ученых.В исследовании приняли участие более 2800 человек старше 65 лет. В конце 1990-х годов их случайным образом распределили в четыре группы: тренировка скорости обработки информации, тренировка памяти, тренировка логического мышления и контрольная группа.В течение пяти недель участники проходили часовые занятия два раза в неделю. Через год и через три года они получили дополнительные «бустерные» сессии. Всего объем тренировок составил менее 24 часов.На протяжении 20 лет ученые отслеживали состояние здоровья добровольцев. Согласно анализу данных Medicare, у тех, кто проходил тренировки на скорость и дополнительные занятия, риск деменции оказался на 25% ниже по сравнению с контрольной группой. Тренировки памяти и мышления статистически значимого эффекта не показали.Соавтор исследования Мэрилин Альберт из Университета Джонса Хопкинса заявила, что это первое «золотого стандарта» исследование, которое дало представление о возможном способе снижения риска деменции.Упражнение на скорость обработки информации включало компьютерное задание: участники должны были быстро реагировать на появляющиеся на экране автомобили и дорожные знаки в разных зонах поля зрения. По словам Альберт, механизм эффекта пока неясен, но, вероятно, тренировка влияет на «связанность» различных областей мозга.По данным Всемирной организации здравоохранения, деменцией страдают около 57 млн человек, и она входит в число ведущих причин смерти в мире. Даже частичное снижение риска могло бы существенно сократить расходы на уход и лечение.При этом ученые подчеркнули: результаты относятся только к конкретному типу упражнения, протестированному в рамках исследования, и не означают, что любые «тренажеры мозга» или мобильные приложения обладают аналогичным эффектом.

