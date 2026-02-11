Исследование показало, что пищевые аллергии не полностью обусловлены генетикой

Согласно новому обзору данных, гены — не единственный фактор, определяющий, у каких детей разовьется пищевая аллергия. Как сообщили исследователи в журнале JAMA Pediatrics, применение антибиотиков, наличие других заболеваний иммунной системы и задержка в введении аллергенных продуктов также могут играть значимую роль в возникновении пищевой аллергии у детей.«Наше исследование подчеркивает, что генетика сама по себе не может полностью объяснить тенденции пищевой аллергии, указывая на взаимодействие — или «идеальный шторм» — между генами, здоровьем кожи, микробиомом и воздействием окружающей среды», — заявил соавтор исследования Дерек Чу из Университета Макмастера в Канаде.Для исследования ученые проанализировали данные, объединенные из 190 исследований с участием 2,8 миллионов человек в 40 странах.Результаты показали, что примерно у 5% детей к 6 годам развивается пищевая аллергия.Затем команда систематически изучила более 340 различных факторов, которые могут влиять на аллергию.К факторам, повышающим риск развития пищевой аллергии в раннем детстве, относятся:Экзема в течение первого года жизни втрое-четыре раза увеличивает риск развития этого заболевания у ребенка.Аллергия на пыльцу, которая утраивает риск, или свистящее дыхание, которое удваивает риск.Наличие родителей или братьев и сестер, страдающих аллергией, увеличивает риск более чем вдвое, если аллергией страдают оба родителя.Слишком долгое ожидание перед введением в рацион таких продуктов, как арахис, орехи, яйца или другие распространенные аллергены, приводит к тому, что у младенцев более чем в два раза выше вероятность развития аллергии на арахис, если они пробуют эти продукты после года.Применение антибиотиков в течение первого месяца жизни увеличивает риск в четыре раза. Прием антибиотиков во время беременности или в течение первого года жизни ребенка также повышал риск пищевой аллергии, но уже меньше - на 32–39%.С другой стороны, в ходе исследования были исключены многие факторы, которые, как предполагалось, могли играть роль в возникновении пищевой аллергии, включая низкий вес при рождении, переношенную беременность, отсутствие грудного вскармливания, а также диету матери и стресс во время беременности.Исследователи заявили, что эти результаты могут помочь выявить младенцев, подверженных риску пищевой аллергии, и потенциально предотвратить ее развитие с помощью ранней профилактики.«Это исследование расширило наше понимание пищевой аллергии», — сказала Чу. «В будущих исследованиях следует измерять и учитывать те же ключевые факторы, включать более разнообразные группы населения и чаще использовать провокационные пробы с пищевыми продуктами. Для внедрения наших выводов в практику срочно необходимы новые рандомизированные клинические исследования и обновленные рекомендации».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки