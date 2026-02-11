MQ: ультрапереработанные продукты не уступают по вреду для здоровья сигаретам

Ультрапереработанные продукты следует рассматривать не просто как еду, а как промышленно созданные вещества, вызывающие зависимость. К такому выводу пришла международная группа исследователей. Авторы провели прямые параллели между современной пищевой индустрией и табачными компаниями XX века.По мнению ученых, производители сознательно используют инженерные и маркетинговые стратегии, которые формируют компульсивное потребление. Это ставит под сомнение распространенное представление о переедании как исключительно проблеме «слабой силы воли».Речь идет прежде всего о сочетании сахара, жиров и соли в пропорциях, которые не встречаются в природе. Если фрукты богаты сахаром, но бедны жиром, а орехи — наоборот, то промышленная еда объединяет оба макронутриента. Это вызывает усиленный выброс дофамина — медиатора системы вознаграждения.Вторая стратегия — ускоренная «доставка» удовольствия. Производители удаляют из продуктов клетчатку, воду и белки, замедляющие переваривание. В результате еда быстрее усваивается, вызывая резкие скачки сахара в крови и активацию центров удовольствия.«Эти продукты по сути предварительно «переварены», чтобы максимально быстро воздействовать на мозг», — отметили авторы обзора.Ученые также подчеркнули роль повсеместной доступности. Как когда-то сигареты продавались повсюду — от больниц до автоматов, — сегодня ультрапереработанная еда доступна в аптеках, на заправках и в школах. Это формирует культуру постоянного перекуса.Отдельно авторы критикуют «здоровые» версии продуктов — «низкожирные», «обогащенные витаминами» и т. д. По их мнению, такие маркетинговые приемы создают иллюзию безопасности, не устраняя потенциальной опасности продукта.Помимо метаболических нарушений, растет число данных о возможном влиянии ультрапереработанной пищи на мозг и психическое здоровье. В исследованиях с участием десятков тысяч человек показана связь между высоким потреблением такой еды и повышенным риском когнитивных нарушений, инсульта, депрессии и симптомов нейродегенеративных заболеваний.Авторы обзора считают, что если продукты наносят системный вред, необходимы меры регулирования — от ограничения рекламы (особенно для детей) до введения акцизов. Они также допускают возможность судебных разбирательств по аналогии с табачными процессами, которые в свое время раскрыли внутренние документы индустрии.«Фокус на личной ответственности недостаточен, чтобы справиться с масштабом проблемы», — подчеркнули исследователи.По их мнению, переход к индустриализированной пищевой системе совпал с ростом хронических заболеваний, и теперь общественное здравоохранение должно учитывать не только состав продуктов, но и их промышленную конструкцию.

