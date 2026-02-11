Нутрициолог Зубарева назвала вредные для поедания перед сном продукты
Специалист рассказала в интервью, от каких продуктов нужно воздерживаться перед сном, чтобы сохранить хорошее здоровье и стройную фигуру. В частности, вредным для поедания в поздние часы является животный белок. Зубарева объяснила, что его усвоение является длительным процессом, поэтому съеденный перед сном кусок мяса может ухудшить его качество и поспособствовать пробуждению утром в разбитом состоянии.
Эксперт подчеркнула: на ночь не должны употребляться продукты, серьезно увеличивающие нагрузку на ЖКТ – организм в это время суток должен отдыхать, иметь возможность для восстановления.
«Жирное, копченое, жареное дает серьезную нагрузку на желудок, желчный пузырь и печень»,- предупредила Зубарева, беседуя с Газетой.Ru.
Также нутрициолог порекомендовала не есть на сон грядущий фрукты и ягоды, включая те, что имеют низкий гликемический индекс. Наталья Зубарева заявила о риске брожения в кишечнике, возникновения колик, вздутия и несвоевременном пробуждении из-за них.
Кисломолочные продукты эксперт тоже считает неподходящими для поедания перед сном. По словам Зубаревой «кисломолочка» обладает высоким инсулиновым индексом, что может заставить поджелудочную железу вырабатывать инсулин, что способствует развитию инсулинорезистентности, а также отложению жировых запасов.
Помимо этого, нутрициолог порекомендовала не есть на ночь сладкое, не употреблять алкоголь.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий