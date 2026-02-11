JAMA: развитие пищевой аллергии у детей зависит не только от генетики

Ученые из Университета Макмастера в Канаде установили, что развитие пищевой аллергии у детей зависит не только от генетики, но и от ранних факторов среды, включая применение антибиотиков и сроки введения аллергенных продуктов.Авторы проанализировали данные 190 исследований с участием 2,8 миллиона человек из 40 стран. По их оценкам, примерно у 5% детей к шести годам развивается пищевая аллергия — это патологическая реакция иммунной системы на обычно безопасные продукты, например арахис, яйца или молоко.Затем ученые систематически изучили более 340 возможных факторов риска. Наиболее значимым оказался атопический дерматит (экзема) в первый год жизни: он повышал вероятность развития пищевой аллергии в три-четыре раза. Аллергия на пыльцу утраивала риск, а эпизоды свистящего дыхания — удваивали его. Если аллергией страдали оба родителя, вероятность заболевания у ребенка увеличивалась более чем вдвое.Отдельное внимание исследователи уделили срокам введения аллергенных продуктов. Если арахис, орехи или яйца вводились в рацион после года, риск аллергии на арахис возрастал более чем в два раза. Применение антибиотиков в первый месяц жизни увеличивало риск в четыре раза, а их прием во время беременности или в течение первого года жизни ребенка — на 32–39%.При этом такие факторы, как низкий вес при рождении, переношенная беременность (длящаяся 42 и более недель), отсутствие грудного вскармливания, питание и стресс матери во время беременности, значимой связи с развитием аллергии не показали.По словам соавтора работы Дерека Чу, полученные данные указывают на «идеальный шторм» — сочетание генетической предрасположенности, состояния кожи, микробиома и факторов окружающей среды. Авторы считают, что результаты помогут раньше выявлять детей из группы риска и разрабатывать стратегии профилактики.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки