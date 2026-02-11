Врач Павлова посоветовала не считать костный бульон очень полезным

Костному бульону приписывают целый ряд полезных для организма свойств, но врач-эндокринолог Зухра Павлова констатирует: минусов у такого бульона больше, чем плюсов.Павлова высказалась о том, что люди, утверждающие о большой пользе костного бульона, скорее верят в это, а не обладают доказательными фактами. Врач посоветовала не считать костный бульон очень полезным.«Минусов в таком бульоне гораздо больше. В нем вываривается и концентрируется все самое вредное, что есть в мясе и костях. В том числе пурины, которые повышают уровень мочевой кислоты. В результате такой отвар только ухудшит состояние суставов и повысит артериальное давление», - объяснила свою позицию специалист.Павлова добавила, что костный бульон отличается повышенной усвояемостью. Данное качество делает его подходящим блюдом для людей, обессиливших после серьезных физнагрузок или болезни. Бульон дает много энергии, помогает восстановиться, а также содействует прибавке в весе, повышая риск отложения жировых тканей в теле.Нередко можно услышать, что костный бульон – это еда для красоты, поскольку он обеспечивает организм коллагеном. Но Павлова отметила, что коллаген, попадающий с бульоном в ЖКТ, распадается – поэтому повысить уровень коллагена с его помощью не удастся.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки