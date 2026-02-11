Conversation: Эксперты назвали самый сложный возраст в жизни человека

В молодости нам часто хватает энергии на работу, семью и хобби, даже при недосыпе. Но к 40 годам эта «выносливость» обычно пропадает, накатывает хроническая усталость. Данные физиологии и нейробиологии говорят о том, что причиной этих перемен является не столько старение, сколько совпадение нескольких факторов. Об этом сообщает портал The Conversation.На раннем этапе взросления большинство биологических систем организма функционируют на пике. Мышечную массу обычно удаётся поддерживать даже без тренировок. Это крайне важно, поскольку мышцы являются метаболически активной тканью, снижающей энергетические затраты на привычные действия. Митохондрии: клеточные структуры, ответственные за выработку энергии — в молодости максимально эффективны, а сон более глубокий, что позволяет лучше восстанавливаться.Гормональные ритмы в 20 лет также стабильны, что добавляет бодрости. К 40 годам в этих системах начинают копиться небольшие изменения. Уменьшается и мышечная масса, особенно, если человек не тренируется. Замедляются энергетические процессы, и человек быстрее устаёт.Отмечаются в этом рубежном возрасте и нарушения сна. Он перестаёт гарантировать восстановительные процессы. Усталость накапливается, обычных выходных уже не хватает для полноценного отдыха.Проблем добавляет и гормональная нестабильность, особенно у женщин. К тому же, 40 лет – это возраст пика когнитивной и эмоциональной нагрузки, поскольку на этот возраст приходятся и максимальные заботы по работе, и забота о детях и пожилых родственниках.Но этот сложный период длится не более 10 лет. Затем происходит некоторая стабилизация. Гормональная система выравнивается, в делах, как правило, тоже наступает некоторое равновесие, даже ментальная нагрузка уменьшается. Если и сохраняются проблемы, то в 50-60 лет их вполне реально компенсировать физической нагрузкой и скорректированным образом жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки