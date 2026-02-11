Обычный витамин оказался помощником в лечении агрессивного рака мозга

Ученые из Университета Калгари исследуют, может ли высокодозированный витамин B3 (ниацин) усилить лечение глиобластомы — одного из самых агрессивных и трудноизлечимых видов рака мозга. Обычно терапия включает операцию, лучевую и химиотерапию, однако даже после комплексного лечения опухоль часто возвращаетсяИдея исследователей заключается в том, что глиобластома подавляет иммунную систему, не позволяя ей эффективно атаковать опухолевые клетки. По данным лабораторных экспериментов на животных, ниацин способен «перезапускать» ослабленные иммунные клетки и усиливать их противоопухолевую активность. Эти результаты стали основанием для клинического исследования I–II фазы с участием пациентов.В предварительном анализе 24 человек у 82 процентов участников не наблюдалось прогрессирования заболевания в течение шести месяцев после начала терапии — это на 28 процентов выше показателей предыдущих исследований стандартного лечения. Ученые подчеркивают, что результаты пока ранние, но выглядят многообещающими для заболевания, при котором показатели выживаемости почти не меняются последние 20 лет.При этом специалисты предупреждают: высокие дозы витамина B3 могут быть токсичными и должны применяться исключительно под медицинским контролем.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки