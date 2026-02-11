Диетолог рассказала, когда нужны разгрузочные дни

Это лучшее время для разгрузки. Проводить разгрузочные дни рекомендуется после обильного приёма пищи, чтобы снизить повышенную нагрузку на пищеварительную систему, рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.Специалист пояснила, что такой подход можно считать оправданным не только с точки зрения современной диетологии, но и с учётом генетики. По её словам, традиция постных дней, известная ещё нашим предкам, имеет под собой рациональную основу.«Разгрузочные дни допустимо устраивать один раз в неделю, если сложно — один раз в месяц, либо приурочить их к дням загрузки. То есть когда у человека случаются переедания. Это позволит пищеварительной системе и организму в целом адаптироваться к повышенной калорийности рациона», — отметила Мизинова.

