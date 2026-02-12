В России утвердили первый ГОСТ для контроля абразивности зубных паст

В России утвержден первый национальный стандарт, регламентирующий уровень абразивности зубных паст. Документ, разработанный российскими учеными и получивший поддержку Минпромторга, вступит в силу 1 июня 2026 года и будет иметь добровольный характер применения.В России разработан и официально утвержден первый ГОСТ, устанавливающий требования к абразивности зубных паст. Стандарт, вступающий в силу 1 июня 2026 года, носит добровольный характер, – сообщает Роскачество.Разработку документа осуществили специалисты Института цифровой стоматологии Московского института РУДН совместно с учеными Федерального государственного бюджетного учреждения «Институт физики высоких давлений им. Л. Ф. Верещагина». Инициатива получила одобрение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.Абразивность является ключевым параметром зубных паст: недостаточная абразивность снижает эффективность удаления налета, тогда как избыточная может приводить к повреждению зубной эмали и повышению чувствительности зубов. Ранее для оценки этого показателя в мире применялся индекс RDA, измерение которого требовало использования радиоактивных материалов. Такой подход сопровождался высоким риском погрешности, а сами тесты проводились преимущественно за рубежом.В основу нового российского стандарта легла оригинальная методика. Как сообщили Роскачеству в Минпромторге, разработанный учеными метод основан на применении роторной машины трения в сочетании с цифровыми технологиями 3D-профилометрии. Такой подход позволяет максимально точно моделировать реальные условия чистки зубов, обеспечивая высокую воспроизводимость результатов без использования радиоактивных веществ.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки