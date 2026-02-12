Названы повышающие риск внезапной смерти популярные продукты

Жареная пища и ультрапереработанные продукты могут повышать риск внезапной смерти, предупредила кардиолог Елизавета Скородумова.«Повседневная еда часто приводит к внезапной сердечной смерти через атеросклероз, инфаркты, аритмии, — сказала врач. — Регулярное потребление жареной пищи, ультрапереработанных продуктов и насыщенных жиров резко повышает эти риски, что подтверждается крупными исследованиями».К примеру, регулярное потребление жареной курицы и картофеля фри, по словам Скородумовой, увеличивает вероятность смерти на 13-28 процентов — это происходит из-за воспаления сосудов, вызываемого трансжирами в пище. А богатые солью и холестерином колбасы, сосиски и копчености, как предупредила медик, на 10-40 процентов повышают летальность у пациентов с сердечными заболеваниями.«Эти блюда вызывают накопление холестериновых бляшек, скачки давления и аритмии, что заканчивается фатальным инфарктом или инсультом. Замена жареной пищи на запеченную, ограничение соли и отказ от ультрапереработанных продуктов снижает риск внезапной смерти на 36 процентов по данным метаанализов», — заключила Скородумова.

