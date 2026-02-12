Потеря памяти при Альцгеймере связана со сбоем «режима воспроизведения» в мозге

Для закрепления воспоминаний наш мозг воспроизводит их в периоды отдыха, используя своего рода «режим воспроизведения». Новое исследование на мышах предполагает, что нарушения этого процесса могут способствовать потере памяти, сопровождающей болезнь Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.По мнению исследовательской группы из Университетского колледжа Лондона, эти результаты могут открыть путь к более ранней диагностике болезни Альцгеймера и лечению связанных с ней повреждений головного мозга.«Болезнь Альцгеймера вызывается накоплением вредных белков и бляшек в головном мозге, что приводит к таким симптомам, как потеря памяти и нарушение ориентации в пространстве, — но до сих пор точно не ясно, как именно эти бляшки нарушают нормальные процессы в головном мозге», — говорит нейробиолог Сара Шипли. «Мы хотели понять, как меняется функция клеток головного мозга по мере развития заболевания, чтобы определить, что является причиной этих симптомов».В ходе исследования мышам была вызвана болезнь, подобная болезни Альцгеймера, с токсическим накоплением бета-амилоидного белка в головном мозге. При прохождении лабиринтов подопытные животные демонстрировали признаки неспособности закрепить пространственную карту в своей памяти.Как во время прохождения лабиринта, так и в периоды отдыха мышей между сессиями, Шипли и ее коллеги отслеживали активность в их гиппокампе — области мозга, содержащей нейроны, отвечающие за память о местоположении, известные как клетки места.Чтобы мыши могли вспомнить, где они были, эти клетки должны активироваться в определенной последовательности. Поскольку воспоминания «сохраняются» для долговременного хранения, эта последовательность активации повторяется, как в игре.Частота этих повторов не менялась у мышей с амилоидными бета-бляшками в мозге, но порядок последовательностей изменялся. Воспоминания были словно сценами из мини-фильма, которые были разрезаны и сохранены в разных местах.Это наблюдалось и в поведении в лабиринте: пораженные мыши часто забывали, какие части лабиринта они уже посетили, даже в рамках одной и той же сессии. Клетки, отвечающие за определение местоположения, также становились менее стабильными с течением времени, а сопоставление клеток с местоположением нарушалось.Хотя в этом исследовании использовалась модель болезни Альцгеймера на мышах, есть веские основания полагать, что аналогичный сбой происходит и у людей с этим заболеванием – это можно будет подтвердить в будущих исследованиях.«Мы обнаружили нарушение в том, как мозг консолидирует воспоминания, которое видно на уровне отдельных нейронов», — говорит нейробиолог Касвелл Барри. «Поразительно, что события, повторяющиеся в памяти, всё ещё происходят, но они утратили свою нормальную структуру. Дело не в том, что мозг перестаёт пытаться консолидировать воспоминания; сам процесс дал сбой».Болезнь Альцгеймера — это сложное заболевание с множеством факторов риска. Существуют различные потенциальные причины и многочисленные воздействия на мозг, которые могут действовать совместно или по отдельности.Одна из трудностей для исследователей заключается в попытке выяснить, что движет прогрессированием болезни Альцгеймера и что происходит в результате этого, — и существует также неопределенность в отношении накопления бета-амилоида.Подобные исследования дополняют общую картину, позволяя нам увидеть более детально «большую картину» болезни Альцгеймера и то, как все эти причины и последствия взаимосвязаны по мере ухудшения функций мозга с течением времени.Каждое новое открытие означает, что мы, возможно, сможем выявлять признаки заболевания на более ранних стадиях, что даст больше времени для начала лечения и оказания поддержки, а также для разработки методов лечения, направленных на определенные аспекты болезни Альцгеймера.В данном случае это могут быть препараты, которые помогают усилить активность воспроизведения в нейронах места гиппокампа. Однако это станет возможным только после проведения дополнительных исследований, которые позволят точно определить задействованные процессы и способы их безопасной коррекции.«Мы надеемся, что наши результаты помогут разработать тесты для раннего выявления болезни Альцгеймера, до того, как произойдет обширное повреждение, или приведут к созданию новых методов лечения, направленных на этот процесс повторения», — говорит Барри.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки