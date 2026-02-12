Шум от дорожного движения связан с повышением уровня холестерина и липидов

Новое исследование Университета Оулу показало, что воздействие ночного шума связано с изменениями уровня холестерина в крови и липидных метаболитов у взрослых, которые являются известными факторами риска кардиометаболических заболеваний. Исследование LongITools, опубликованное в журнале Environmental Research, является одним из крупнейших на сегодняшний день исследований, изучающих влияние длительного воздействия шума от дорожного движения на биологические процессы в организме.Исследователи обнаружили, что у людей, подвергавшихся воздействию ночного шума от дорожного движения на уровне около 50 децибел (дБ) и выше, наблюдались измеримые изменения в липидном составе крови, включая показатели, связанные с холестерином. Эти эффекты становились более выраженными при более высоких уровнях шума.Шум от дорожного движения — широко распространенный, но часто недооцениваемый фактор воздействия на окружающую среду. По всей Европе миллионы людей подвергаются воздействию шума от дорожного движения на уровнях, считающихся вредными для здоровья, особенно в ночное время.Предыдущие исследования связывали дорожный шум с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, но биологический механизм воздействия шума на организм оставался неясным. Данное исследование помогает восполнить этот пробел, показывая, что воздействие шума связано с изменениями в метаболических процессах задолго до развития заболевания.Исследователи проанализировали данные 272 229 взрослых в возрасте 31 года и старше из трех крупных европейских популяционных когорт: Британского биобанка, Роттердамского исследования и Северной финской когорты рожденных в 1966 году.Шум от дорожного движения в ночное время моделировался по адресам проживания отдельных лиц с использованием национальных карт шума. Воздействие шума было сосредоточено на ночных уровнях, когда люди чаще всего находятся дома и подвержены нарушениям сна.Образцы крови были проанализированы с использованием передовой платформы метаболомики на основе ядерного магнитного резонанса (ЯМР) для количественного определения 155 метаболических биомаркеров.Такой подход позволил исследователям связать длительное воздействие ночного шума с подробными метаболическими изменениями в крови.Исследование показало, что воздействие ночного шума от дорожного движения >55 децибел (дБ) связано с более высокими уровнями общего холестерина, ЛПНП («плохого») холестерина, этерифицированных липопротеинов, богатых холестерином, жирных кислот и мембранных липидов — все эти вещества играют важную роль в кардиометаболическом здоровье. Для большинства биомаркеров исследователи наблюдали четкую зависимость «доза-эффект», при этом метаболические изменения становились заметными начиная с уровня шума 50 дБ.«Наши результаты показывают, что ночной шум от дорожного движения может незаметно, но постоянно влиять на метаболическое здоровье», — говорит соавтор исследования Иян Хе из Университета Оулу. «Хотя изменения уровня холестерина и липидов у отдельных людей незначительны, шум от дорожного движения затрагивает очень большое количество людей, а это значит, что потенциальное воздействие на общественное здоровье может быть существенным».«Это исследование предоставляет биологические доказательства, подтверждающие ранее выявленную связь между транспортным шумом и кардиометаболическими заболеваниями. Оно укрепляет идею о том, что шум окружающей среды — это не просто неудобство, а реальная проблема для здоровья», - добавляет соавтор исследования профессор Сильвен Себерт из Университета Оулу. «Снижение воздействия шума от дорожного движения в ночное время может помочь смягчить потенциальные последствия для метаболического здоровья. Наши выводы подтверждают эффективность политики и мер, включая стратегии городского планирования, направленные на снижение воздействия шума от дорожного движения на жилые районы, и проектирование зданий, в которых приоритет отдается более тихим условиям для сна».Это исследование дополняет растущее количество доказательств того, что защита людей от чрезмерного воздействия шума, особенно в ночное время, может способствовать поддержанию долгосрочного кардиометаболического здоровья.

