Мужчинам назвали преимущества мочеиспускания в положении сидя

Уролог-андролог Алексей Моисеенко уверен, что в большинстве случаев положение тела во время мочеиспускания не влияет на здоровье.По словам уролога, в последние годы вопрос, в каком положении мужчинам комфортнее и правильнее ходить в туалет, оброс множеством мифов. Он пояснил, что интерес к теме возник на фоне клинических наблюдений, однако серьезных доказательств того, что одна поза лучше другой, нет.При этом уролог подчеркнул, что у мочеиспускания в положении сидя все же есть преимущества. По его словам, в такой позе расслабляются мышцы тазового дна, что может облегчить опорожнение мочевого пузыря, особенно при увеличенной простате или ощущении неполного мочеиспускания. У здоровых мужчин, как отметил Моисеенко, существенной разницы между позами обычно не выявляется.Специалист подчеркнул, что утверждения о вреде мочеиспускания стоя и его связи с простатитом и геморроем не подтверждены клинически. Он отметил, что главную роль в здоровье мочеполовой системы играют образ жизни, физическая активность, питьевой режим и своевременное обращение к врачу, а выбор позы остается вопросом личного комфорта.

