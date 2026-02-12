Названы неожиданные причины повышенного газообразования

Сильный метеоризм могут спровоцировать некоторые продукты и стресс, считают гастроэнтерологи Сатише Рao и Фоласаде П. Мэй.По словам Рао, сами по себе газы — это естественный продукт пищеварения. «Их часть попадает в кровоток и выдыхается, а другая выходит через анус», — объяснила врач. Она добавила, что если газ образуется часто или в большом количестве, то он не успевает всасываться в кровоток, из-за чего метеоризм учащается.Наиболее типичной причиной этого гастроэнтеролог назвала питание. По ее словам, метеоризм провоцируют газированные напитки, ферментированные продукты, лук, чеснок, бобовые и крестоцветные. Мэй добавила, что такой же эффект вызывает привычка постоянно жевать жвачку и быстро есть. Еще одна неочевидная причина — стресс.Врачи уточнили, что в норме организм может выпускать газы до 24 раз в день. Однако это может происходить намного чаще, например, из-за особенности микрофлоры кишечника. По словам Мэй, стоит беспокоиться, если образование газов участилось внезапно и не проходит, причиняет дискомфорт, сопровождается другими симптомами, усталостью и потерей веса. При таких признаках врач посоветовала не откладывать визит к специалисту.

