Диетолог Дарья Русакова назвала постоянное поедание выпечки фактором повышенного риска онкологических заболеваний.Русакова предупредила в интервью, что пристрастие к выпечке усиливает подверженность онкологическим заболеваниям. Такой риск, по словам эксперта, обусловлен влиянием на организм вредных жиров, содержащихся в выпечке.«Для удешевления выпечки производители часто добавляют в нее пальмовое масло или дешевый маргарин. Накопление в организме трансжиров может стать причиной развития рака», - отметила Русакова, беседуя с «Москвой 24».Специалист уточнила, что при употреблении любой выпечки подверженность онкологическим заболеваниям усиливается, если человек ест ее регулярно, большими порциями. Пристрастие к выпечке вынуждает организм усваивать много простых углеводов, что негативно сказывается на состоянии кишечной микрофлоры.«Это может приводить к запорам, соответственно, риск онкологических заболеваний повышается», - подчеркнула эксперт.Русакова добавила, что обилие дрожжевой выпечки в рационе способствует воспалению слизистой кишечника. Именно воспалительный процесс «помогает» здоровым клеткам перерождаться в онкологические.

