Назван простой способ определить скорость старения

Психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист в области спортивной науки Марко Аркестейн назвали простой способ определить скорость старения с помощью доступных каждому тестов.По их словам, одним из важнейших показателей хорошего состояния здоровья является скорость ходьбы. Если человек передвигается со скоростью около 1–1,4 метра в секунду (примерно 5 километров в час), это считается признаком хорошего физического состояния и нормального темпа старения. Скорость ниже 0,8 метра в секунду может указывать на ускоренное старение, снижение мышечной силы и повышенные риски для здоровья.По словам Тейлора, чтобы оценить биологический возраст важно также учесть скорость мышления. Один из способов сделать это — провести когнитивный тест с двойной нагрузкой. Человеку предлагают идти в обычном темпе и одновременно выполнять умственное задание, например считать в обратном порядке, вычитая по семь от 100. Если при этом шаг заметно замедляется, появляются ошибки в счете или выраженное напряжение, это может говорить о снижении когнитивных функций.Эксперты подчеркивают, что такие тесты не заменяют диагностику, но помогают вовремя заметить тревожные изменения. По их словам, регулярная физическая активность, тренировка внимания и поддержание общего уровня здоровья способны замедлить процесс старения и сохранить функциональность организма.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки