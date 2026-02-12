Daily Mirror: Выявлять проблемы со здоровьем предложено по состоянию ног

Британский врач-терапевт Амир Хан рассказал изданию Daily Mirror, что ощущения в ногах могут стать важным маркером серьезных недугов задолго до других симптомов. Внимательно наблюдая за нижними конечностями, можно вовремя распознать проблемы с кровообращением, нервами или костями.В первую очередь доктор рекомендует ежедневно осматривать ноги. Незаживающие или долго не заживающие раны могут сигнализировать об онкологии или нарушениях кровотока. Холодные ступни говорят о нарушениях функций мелких сосудов.Другие тревожные признаки - жжение, покалывание или онемение в ногах. Подобные ощущения появляются при нарушении целостности нервов из-за диабета или дефицита витамина B12. B12 (кобаламин) незаменим для укрепления оболочки нервов. При снижении его уровня тормозится обновление клеток крови, происходят сбои передачи нервных импульсов, что провоцирует повреждение нервных волокон.Боль в подошвах может коррелироваться с подошвенным фасциитом, стрессовым переломом или воспалением сухожилий: пациенты рассказывают об ощущениях, будто в обуви оказался острый камешек.Хан подчеркивает, что постоянная проверка ног крайне важна, особенно, для пациентов с хроническими заболеваниями или рисками нарушения кровообращения, чтобы предотвратить развитие осложнений.

