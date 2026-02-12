Daily Mirror: Выявлять проблемы со здоровьем предложено по состоянию ног
В первую очередь доктор рекомендует ежедневно осматривать ноги. Незаживающие или долго не заживающие раны могут сигнализировать об онкологии или нарушениях кровотока. Холодные ступни говорят о нарушениях функций мелких сосудов.
Другие тревожные признаки - жжение, покалывание или онемение в ногах. Подобные ощущения появляются при нарушении целостности нервов из-за диабета или дефицита витамина B12. B12 (кобаламин) незаменим для укрепления оболочки нервов. При снижении его уровня тормозится обновление клеток крови, происходят сбои передачи нервных импульсов, что провоцирует повреждение нервных волокон.
Боль в подошвах может коррелироваться с подошвенным фасциитом, стрессовым переломом или воспалением сухожилий: пациенты рассказывают об ощущениях, будто в обуви оказался острый камешек.
Хан подчеркивает, что постоянная проверка ног крайне важна, особенно, для пациентов с хроническими заболеваниями или рисками нарушения кровообращения, чтобы предотвратить развитие осложнений.
