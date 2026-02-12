JWH: Оргазм у женщин может сопровождаться странными проявлениями

Команда американских исследователей сообщила о широком спектре неожиданных физических и эмоциональных проявлений, порой возникающих у женщин во время оргазма. Это так называемые периоргазмические феномены — необычные ощущения и реакции, сопровождающие кульминацию. Работу опубликовали в издании Journal of Women's Health (JWH).Традиционно женский оргазм рассматривают как кратковременную физиологическую разрядку, сопровождаемую субъективным чувством удовольствия. Но ряд клинических наблюдений и ранее говорили о более разнообразных реакциях — от слез до головной боли. Подобные случаи считались редкими, индивидуальными. Но сегодня отношение к ним несколько трансформировалось.Для систематизации данных, исследователями проведён онлайн-опрос. К нему привлекли 86 взрослых женщин, сообщавших о нестандартных ощущениях во время оргазма. Иинформационный ролик о феномене посмотрели около 3800 человек.Выяснилось, что обычно женщины рассказывали об эмоциональных реакциях, их отметили 88% участниц, при этом у 63% во время оргазма текли слезы. Около половины (43%) сообщили о внезапном ощущении грусти или желании плакать, даже если сексуальный опыт был позитивным. Такой же оказался и процент заявивших о приступах смеха. А 4% респонденток признались, что испытывали кратковременные галлюцинации.У 61% женщин возникали и «нетипичные» телесные ощущения. Самым распространённым была головная боль — ее назвали 33% участниц. У 24% отмечалась мышечная слабость, у 19% — боль или покалывание в стопах. Реже проявлялись покалывания в лице (6%), чихание (4%), зевота (3%), неприятные ощущения в ушах и носовые кровотечения (по 2%).У более чем половины женщин (52%) фиксировались сразу несколько симптомов. У 17% респонденток такое «комбо» проявлялось практически всегда, но у 69% они появлялись лишь иногда.При этом 51% участниц испытывали подобные ощущения лишь во время секса с партнером, а 9% — только в процессе мастурбации. Что говорит о серьёзной эмоциональной вовлечённости. Но точный механизм до сих пор неизвестен.Эксперты намерены организовать более масштабные исследования, чтобы глубже понять механизмы таких необычных реакций.

