Первый МГМУ: внедрена методика лечения недержания мочи с помощью "титанового шелка"

Врачи Сеченовского Университета предложили новый способ хирургического лечения недержания мочи при напряжении у женщин — с использованием миниатюрной ленты из «титанового шелка» и титановых якорей. Метод уже внедрен в клиническую практику Сеченовского центра материнства и детства. Результаты трехлетнего исследования опубликованы в журнале Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного университета.По данным литературы, стрессовое недержание мочи встречается у 20–30% молодых и до 40% пожилых женщин. Оно проявляется при кашле, смехе, чихании или физических нагрузках. Основная причина — избыточная подвижность уретры из-за ослабления связочного аппарата.«Самое эффективное лечение, которое может назначить врач — хирургическая операция. Чаще всего используют специальные слинги, создающие «гамак» под уретрой. Но даже современные методы не гарантируют долговременный результат — примерно в каждом пятом случае требуется повторная операция в течение пяти лет», — рассказал профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского университета Анатолий Ищенко.Классические слинги представляют собой достаточно крупные импланты, что может приводить к mesh-ассоциированным осложнениям — воспалению, болям и другим реакциям на инородное тело. Мини-слинги менее травматичны, однако чаще всего изготавливаются из полипропилена, который со временем может деформироваться.«Полипропиленовые мини-слинги — это моно-конструкция, которую нельзя адаптировать под конкретную пациентку. Если имплант слишком мал, он сдавливает уретру и нарушает отток мочи. Если слишком велик — возрастает риск рецидива», — пояснил Анатолий Ищенко.Альтернативой стал «титановый шелк» — сетка из тончайшей титановой нити, уже применяемая в хирургии и гинекологии. Во время операции хирурги формируют индивидуальный имплант длиной около 2–3 см и шириной 1–1,5 см, который фиксируется под уретрой с помощью титановыми якорей.«Мы подбираем размер импланта с учетом анатомии женщины. Во время операции просим пациентку покашлять, чтобы определить оптимальное натяжение. После фиксации конструкция надежно удерживает уретру. Через три-четыре часа пациентку можно отпустить домой», — рассказал доцент кафедры Юрий Чушков.Для ускорения заживления врачи используют клеточные технологии — на сетку наносят фибробласты пациентки, что снижает риск иммунной реакции и способствует формированию прочного, но тонкого рубца.«Титан инертен, не разрушается со временем и практически не вызывает местных реакций. Благодаря миниатюрным размерам импланта снижается риск осложнений, болевого синдрома и рецидивов», — отметил Ищенко.В исследовании участвовали 15 пациенток в возрасте от 36 до 72 лет. За три года наблюдения воспалительных осложнений и повторных случаев недержания не зафиксировано.Методика применяется в гинекологическом отделении центра и может сочетаться с операциями по поводу пролапса тазовых органов.«За одну операцию можно решить сразу две проблемы — пролапс и недержание, которые часто взаимосвязаны», — подчеркнул профессор.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки