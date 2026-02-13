BJSM: С депрессией помогут справиться аэробные занятия

Регулярные аэробные тренировки, такие как бег, плавание или танцы, способны значительно снижать проявления депрессии и тревожности.Напомним: аэробными упражнениями называют физическую активность малой и средней интенсивности, при которой кислород становится основным источником энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.Исследование показало, что эффект от физических занятий часто аналогичен результатам от психотерапии и медикаментозного лечения, а иногда – и выше.Учеными обобщены итоги десятков метаанализов, включивших сотни клинических испытаний и информацию по десяткам тысяч участников — от подростков до пожилых людей.В обзор были включены рандомизированные исследования, в которых аэробные упражнения сравнивались с влиянием плацебо или другими видами активности, такими как силовые тренировки, йога или комбинированные программы.Итоговые выводы специалистов таковы: физическая активность оказывает умеренный позитивный эффект при депрессии и тревожности. Максимальные положительные изменения фиксировали у молодых людей 18–30 лет и у женщин после родов.Исследователи также отметили, что при депрессии лучше помогают групповые занятия или тренировки с инструкторами — по всей видимости, здесь работают плюсы режима, поддержки и регулярности.Ещё одно наблюдение: для снижения тревожности оптимальными оказались более короткие программы, до восьми недель, с умеренной интенсивностью.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки