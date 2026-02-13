Психолог назвала способы спасти отношения с помощью еды

Еда всегда была одним из самых мощных способов установить связь с другими людьми, заявила психолог и эксперт по взаимоотношениям доктор Андреа Оскис. В беседе с изданием Mirror она назвала способы спасти отношения с помощью совместных трапез.«Совместное употребление пищи делает связь крепче, независимо от того, на какой стадии отношений вы находитесь. Оно помогает парам обрести чувство близости», — заверила психолог.Чтобы укрепить отношения во время совместного приема пищи, она посоветовала делиться любимыми блюдами. «Знакомьте партнера с блюдами, которые вызывают у вас ностальгию, и рассказывайте историю, стоящую за ними. Это позволяет партнеру увидеть, что важно для вас. Это также поможет углубить эмоциональную связь», — добавила специалистка.Оскис также призвала быть открытыми к вкусам друг друга: проявление гибкости и готовности адаптировать свои предпочтения в еде является признаком заботы и уважения к другому человеку. Кроме того, сближению способствуют совместная готовка и походы в магазин за продуктами.Психолог добавила, что, чтобы эти способы укрепить связь подействовали, важно не отвлекаться на телефон или телевизор во время еды.

