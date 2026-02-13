Раскрыта неочевидная причина внезапной асимметрии лица

Стоматолог, хирург-пародонтолог, вице-президент РАОиБС Олеся Изгарева раскрыла, почему внезапно может появиться асимметрия лицаИзгарева подчеркнула: асимметрия — это не самостоятельное заболевание, а следствие других патологий. Одним из распространенных провокаторов ее появления она назвала проблемы с зубами. Например, привычка пережевывать еду на одной стороне или отсутствие одного или нескольких зубов могут привести к изменению положения челюсти и, как следствие, возникновению асимметрии лица.Неправильный прикус или снижение его высоты также провоцируют развитие асимметрии, подчеркнула стоматолог. «Если одна сторона челюсти испытывает большую нагрузку при жевании, мышцы и кости на этой стороне будут развиваться сильнее, вызывая визуальное различие в пропорциях лица», — уточнила она.

