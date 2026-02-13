Раскрыта неочевидная причина внезапной асимметрии лица
Изгарева подчеркнула: асимметрия — это не самостоятельное заболевание, а следствие других патологий. Одним из распространенных провокаторов ее появления она назвала проблемы с зубами. Например, привычка пережевывать еду на одной стороне или отсутствие одного или нескольких зубов могут привести к изменению положения челюсти и, как следствие, возникновению асимметрии лица.
Неправильный прикус или снижение его высоты также провоцируют развитие асимметрии, подчеркнула стоматолог. «Если одна сторона челюсти испытывает большую нагрузку при жевании, мышцы и кости на этой стороне будут развиваться сильнее, вызывая визуальное различие в пропорциях лица», — уточнила она.
Иллюстрация к статье:
