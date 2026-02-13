Врач назвала неочевидные причины неприятного запаха изо рта

Галитоз — это стойкий неприятный запах изо рта, который ощущается при дыхании, разговоре или выдохе, рассказала кандидат медицинских наук, доцент, гастроэнтеролог, основатель «Клинки Доктора Колесник» Инга Колесник. В беседе с она назвала неочевидные причины его появления.По словам специалиста, галитоз — это не диагноз, а симптом, за которым может скрываться множество причин — от банальной недостаточной гигиены полости рта до серьезных заболеваний.В 80-90 процентах случаев галитоз обусловлен проблемами, связанными с полостью рта, указала врач. Причинами зловонного запаха могут быть налет на языке, кариес, воспаленные десны, пародонтит, неочищенные протезы, остатки пищи между зубами, уточнила она.Колесник сообщила, что галитоз также может свидетельствовать о болезнях горла и носа: тонзиллите, пробках в миндалинах, синусите, хроническом рините и паратонзилляторных абсцессах.Провоцировать неприятный запах изо рта способны и болезни бронхолегочной системы, а именно бронхит, бронхоэктазы, абсцесс легкого, опухоли дыхательных путей, поделилась эксперт.Существуют и гастроэнтерологические причины, обозначила врач. Это дивертикул Ценкера (патологический карман в стенке верхней трети пищевода), гастроколический свищ (патологическое соединение просвета желудка и толстой кишки), большие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.Опухоли верхних отделов ЖКТ, ротоглотки, носоглотки, гортани и легких могут проявляться стойким запахом из-за тканевого распада и инфекции, обратила внимание гастроэнтеролог.Еще одна причина — сухость во рту, которая может возникать из-за недостатка слюны при приеме некоторых лекарств, обезвоживания, болезни Шегрена или дыхании через рот, предупредила специалист. Виновниками галитоза, по ее словам, бывают также курение и несбалансированное питание.Влиять на дыхание могут еще системные и метаболические заболевания, сообщила Колесник. Так, почечная недостаточность вызывает аммиачный запах, диабетический кетоацидоз — сладковатое «фруктовое» дыхание, печеночная недостаточность — «печеночный» запах, а редкие генетические нарушения, например, триметиламинурия — «рыбный» запах.«Иногда запаха нет вовсе, но человек его ощущает. Это псевдогалитоз (нейрогалитоз) или галитофобия — состояние, требующее деликатной психотерапевтической помощи, а не бесконечных исследований. Галитоз — не приговор, хотя и не косметическая проблема. Главное — искать причину по логике, а не по мифам: сначала идем к стоматологу, а уже потом к лору, пульмонологу и гастроэнтерологу», — заключила врач.

