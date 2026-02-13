Назван неожиданный эффект поцелуев
По словам Бриндл, во время поцелуев между партнерами происходит обмен десятками миллионов бактерий, многие из которых полезны для микробиоты рта. Такой обмен она сравнила с действием пробиотиков, которые укрепляют иммунную систему и повышают устойчивость организма к болезням.
Кроме того, благодаря расширению кровеносных сосудов и выбросу гормонов поцелуи снижают артериальное давление и уменьшают головные боли. Биолог добавила, что эти гормональные изменения не только улучшают самочувствие, но и помогают организму бороться со стрессом и напряжением в повседневной жизни.
По мнению Бриндл, поцелуи могут быть не только проявлением нежности, но и своеобразной тренировкой для здоровья. Специалистка заверила, что они могут положительно влиять на состояние сердца, сосудов и способствовать укреплению социальной связи между людьми.
Иллюстрация к статье:
