Назван неожиданный эффект поцелуев

Поцелуи могут уменьшить головную боль, снизить артериальное давление и улучшить работу иммунитета, считает эволюционный биолог Матильда Бриндл. Неожиданный эффект от проявлений нежности она назвала в эфире радио BBC Sounds, пишет HuffPost.По словам Бриндл, во время поцелуев между партнерами происходит обмен десятками миллионов бактерий, многие из которых полезны для микробиоты рта. Такой обмен она сравнила с действием пробиотиков, которые укрепляют иммунную систему и повышают устойчивость организма к болезням.Кроме того, благодаря расширению кровеносных сосудов и выбросу гормонов поцелуи снижают артериальное давление и уменьшают головные боли. Биолог добавила, что эти гормональные изменения не только улучшают самочувствие, но и помогают организму бороться со стрессом и напряжением в повседневной жизни.По мнению Бриндл, поцелуи могут быть не только проявлением нежности, но и своеобразной тренировкой для здоровья. Специалистка заверила, что они могут положительно влиять на состояние сердца, сосудов и способствовать укреплению социальной связи между людьми.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки